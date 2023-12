Trzeba obserwować

a) Jeśli mówiąc o wczorajszej sytuacji wspomną, że prawnie to przejęcie to trochę leżało a przynajmniej można mieć do tego wątpliwości to będzie dobry znak. Wszystko wydarzyło się mając podstawkę w uchwale a nie ustawie, co jest dużą różnicą.

b) Jak będą tylko i wyłącznie piać jak to wolne media wróciły i jest cudownie to znaczy, że powstała kolejna tuba propagandowa tylko z innymi ustawieniami