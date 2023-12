Pokaż całość

Jak sprawa sie stanie glosniejsza, to moze jeden z drugim zacznie walczyc o swoje, bo do tej pory kazdy sie boi "bo to przeciez tyle kosztuje" a jak by przegrali kilka spraw z rzedu, plus kara z uokik to moze by sie nauczyli nie robic takich praktyk. A na ta chwile wiedza ze jeden na milion pojdzie od sadu, wiec maja pozwolenie od spoleczenstwa na takie praktyki. Im wiecej ludzi