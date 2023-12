Powtórka z rozrywki sto lat po bolszewikach. Tam też przełamywano tabu, w wyniku czego ruchanie było taką samą czynnością fizjologiczną jak sranie.

Zero namiętności, bliskości, uczucia - ot, spuszczanie z wora, jak zwierzęta. I skończy się tak samo jak skończyło się tam: te same kobiety, które nawoływały do wolności seksualnej, potem będą grupowo gwałcone przez niewyżytych chłopów, bo "to przecież nic takiego". Pamiętajcie, lewaki, że wolność działa w dwie strony i niekoniecznie Pokaż całość