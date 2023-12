Jak mnie najbardziej śmieszy jak to PiS chciało zniszczyć TVP a los pokazał co innego i TVP zostanie zaorane. Pisowcy z TVN się śmiali jak miał być likwidowany a teraz jeden wielki płacz. naprawdę przeraża mnie zachowanie niektórych turbo pisowcow. Mój ojciec ma w robocie pisowca gość który zaraz na emeryturę idzie ale gość nie jest normalny jak by mógł to by wbił sztylet w plecy za to iż ma się inne Pokaż całość