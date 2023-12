Generalnie mi tam nie przeszkadzają żadne gusła w sejmie jako element własnej lub nawet obcej kultury. Przeszkadza mi za to bardzo, że lewica sobie zrobiła paraolimpiadę z traktowania Polaków jak bydła we własnym państwie.



Jeszcze bardziej przeszkadza mi to dlatego, że to zwykła hołota która w normalnym systemie powinna zarządzać jakimś kiblem i decydować co najwyżej kiedy zamówić nową butelkę wc kaczki, i to za aprobatą przełożonego żeby czasem nie ukradli :D