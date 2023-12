Kolejne z sabotowanych przez Piłsudskiego polskich powstań, tak samo jak Wielkopolskie i Śląskie. Czemu? Ten niemiecko-austriacki agent zapewniał Beselera, że nie tuszy zaboru pruskiego, takie same deklaracje dotyczące Galicji padły w rozmowach z Austriakami.

co do orląt lwowskich to polecam piękną książkę (węgierskiego autora) opisującą dzielne zmagania naszych dziadków - ich motywował polski patriotyzm, a przeciwników zapewnienia Austriaków, że wynagrodzą osłabienie terytorialne odradzającej się Polski przy pomocy mglistej i bliżej nieokreślonej "niepodległości", Pokaż całość