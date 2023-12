Po tej aferze z Braunem już mam pewność że większość na wykopie to konfiarscy debile.

„Wolne od symboliki religijnej” to właśnie by np. krzyże nie wisiały 24/7 w salach publicznych umieszczone tam przez pracowników publicznych, a nie by obywatel nie mógł demonstrować swojej przynależności religijnej.



Więc jeśli ktoś wystąpił o to, by móc w ramach wielkiego żydowskiego święta postawić tam ten świecznik i zrobić jakiś ceremoniał, to nie jest to pozbawienie państwa Pokaż całość