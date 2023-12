Poniosło go i tyle. Nic się strasznego nie stało, trochę bałaganu i niepotrzebnego sprzątania. Nie zdefraudował kilkudziesięciu milionów, nie kupił państwowej działki za złotówkę, nie zabił trzyosobowej rodziny pędząc 250km/h, nie strzelił z granatnika. Serio, to nic wielkiego, wiem, że symboliczne, że poseł, że obrzęd religijny, że gaśnica - ale w porównaniu do tego, co się odwala w tym kraju poza kamerami, to naprawdę drobiazg.