Najzabawniejsze jest to, że Chanuka jest opisana w Księgach Machabejskich, których Żydzi nie uznają. A za nimi protestanci. Uznają je za to katolicy.



Zatem, jak się spytasz Żyda o pochodzenie Chanuki, co najwyżej wyśle cię do Pana Papieża po odpowiedź. xd