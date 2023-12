Zauważyliście, że pisowski funkcjonariusz usiłował za wszelką cenę wydębić od Hołowni wymienienie konkretnych rzeczy w których nie zgadzał się lub nie zgadza z Tuskiem?



Cwana pułapka, oni nadal próbują xD Gdyby Hołownia się na to złapał, a później ustąpił wbrew przekonaniom które zadeklarował (bo umowa koalicyjna lub kompromis tego wymaga) - to mogliby go grillować za to że postępuje wbrew swoim przekonaniom i oszukał swoich wyborców. Co prawda TVPiS niedługo zostanie przeczyszczone Pokaż całość