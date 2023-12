W tamtym znalezisku padło sporo pytań apropos życia w Argentynie, teleturniejów, etc.

życie codzienne w Argentynie, cały wielki temat piłki nożnej, kult Diego i Leo, rywalizacja Boca Juniors vs River Plate, Rosario Central vs Newells, barrabravas, tango, milongas, kuchnia argentyńska, asado, alfajores, konflikt z Anglią o Falklandy ( Malvinas ! ), dzisiaj do Casa Rosada ( argentyński biały dom ) wprowadza się Javier Millei ( argentyński Janusz Korwin-Mikke), inflacja, życie nocne w Argentynie, włoskie i hiszpańskie korzenie Argentyny ale i o dziwo mocno polskie ! Tierra de los oportunidades, arcyciekawy dla mnie temat: exodus niemieckich zbrodniarzy, CWI MIGDAL, argentyński slang lunfardo i różnice językowe, randkowanie w Ameryce Południowej, express kidnapping, koszty życia, przestępczość w Ameryce Południowej. ( W Wenezueli każdy miał przy twarzy spluwe albo nóż ). Popularność astrologii, tarota, zupełnie inne spojrzenie na OVNIS ( UFO ).