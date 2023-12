Co ciekawe, jak sobie czytam komentarze na ukraińskim yt pod filmikami informującymi o proteście to większość jednak zaślepiona ukraińską propagandą, "dlaczego oni tak nas nienawidzą, Polacy zawsze nam wbijali nóż w plecy :(". Naprawdę tak trudno dojść do wniosku, że skoro nawet sojusznicy się od ciebie odwracają to może to z tobą coś jest nie tak, a nie z wszystkimi dookoła?