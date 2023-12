Zgadzam się. Chciałbym aby to politycy ustalali wyroki a nie sędziowie ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )



Jeszcze by wyszło że Sasin dostanie odszkodowanie za aferę z wyborami kopertowymi.



A seba z BMW dostanie odszkodowanie za stres że musiał wyjechać i go w Dubaju zatrzymali.



( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )