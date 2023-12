Rozmawiałem trochę z ludźmi współpracującymi z KGHM... Ciekawostką jest to, jak firma utylizuje odpad po oddzieleniu miedzi, srebra i drobin złota, od wydobywanego urobku.

KGHM ma podpisaną umowę z firmą, która zabiera urobek i filtruje go jeszcze raz, przez co zarabia na tym gruuube miliony.

Mam kontakt do firmy, która stworzyła system elektrorafinacji miedzi. Jak odezwała się do KGHM proponując im współpracę, bądź zakup patentu na tę technologię, to KGHM się tym Pokaż całość