A tak w ogóle to jest lobbysta Związku Miast Polskich, a nie żadnego Siemensa itd., jak PiSowcy by chcieli. Wchodzić nie powinien, ale on lobbuje teraz w Sejmie za decentralizacją kraju na rzecz samorządów miejskich, a nie dla Germanów Merkelowych.



Związek Miast Polskich to organizacja założona jeszcze przez II Wojną Światową, ich obecność w Sejmie to nic nowego.