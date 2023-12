Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co zawsze stosuje się do BHP w pracy. Natomiast tutaj to już podłożyli się jak głupki, podpisywanie się pod innym rejonem, niż się było czy też jak nie było Cię w pracy - no czysta głupota. Poczekajmy jeszcze czy nie będzie tak, że to nie były ich podpisy, bo na kopalni to też norma ;)