"Mój lot do Dubaju wygenerował około 500-600 kg CO2, czy to dużo, czy to mało? Elektrownia w Bełchatowie dziennie produkuje 100 tys. ton CO2." Obszerne fragmenty wywiadu Beaty Lubeckiej z Dominiką Lasotą z Inicjatywy Wschód wraz ze szczegółowym omówieniem przez redaktora Warzechę. Od 20:32