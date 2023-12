Ciekawostka. Szabla na zdjęciu majora Sucharskiego w artykule nie była jego szablą, a kapitana Dąbrowskiego. Wysłany po nią niemiecki żołnierz wziął leżącą pierwszą z brzegu szablę z ładnym temblakiem. Zorientowano się w pomyłce, ale nie było czasu i uznano to za mało istotne - kręcono film propagandowy, do którego szabla była niezbędnym rekwizytem.

To taka ciekawostka. Sama w sobie polska szabla to szczyt marzeń każdego poszukiwacza. Jeśli jest połączona z konkretną historią, Pokaż całość