Jak miał dobry miesiąc i złożył dwa donosy to wyciągał drugie tyle co na stoczni. Solidarność pierwotnie chciała bezwarunkowo rozliczyć komunistów. Misją T.W. Bolka było doprowadzenie do rozbicia na Solidarność "twardą" i "miękką" (kompromisową). Wiadomo przedstawiciele, której frakcji zasiedli przy tzw. okrągłym stole. Pamiętajcie, że w pierwszych wolnych wyborach po roku '89 Naród mógł wybrać obsadę jedynie 40% sejmu(!), 60% to byli komuniści z automatu. Tak się narodziła nasza demokracja.