Jakich niby systemów przeciwdziałania?



Jak radar widzi (a Su-35 to nie jest samolot stealth) to nie ma powodu, żeby był problem z zestrzeleniem o ile samolot jest stosunkowo blisko...



Tak, to samo dotyczy też F-16 - Rosjanie też nie mieliby żadnych problemów z ich zestrzeleniem (o ile byłby blisko).

Ale oczywiście byłyby one mimo wszystko pomocą dla Ukrainy jako, że posiadają dużo nowocześniejsze radary względem samolotów, które posiadają teraz - umożliwiało by Pokaż całość