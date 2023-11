Kolejne potwierdzenie, że te SILENTIUMPC/ENDORFY to dziadostwo, ale wejdźcie na jakieś forum, czy portale z promocjami i zapytajcie o pastę. Zaraz naganiacze się zlecą xD. Honeywell - Ogólnie widać, że jak przychodzi wielkie przedsiębiorstwo chemiczne w odpowiedzi na potrzeby swoich przemysłowych klientów, to deklasują konkurencje - przy okazji Lenovo je pakuje do swoich gamingowych laptopów, po czym spece z forum i tak wymienią na silentiumpc/endorfy i może się napracują, ale przynajmniej jest Pokaż całość