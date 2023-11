Dzisiaj w pracy gdy miałem przerwę zadzwonił do mnie telefon. Jakaś baba hallelujah fotoelektroniką. Że popisówę musiałem strzelić, to z udawanym przejęciem jej mówię, ze nie mam czasu teraz rozmawiać, bo jestem an statku na morzu czerwonym i właśnie nas piraci atakują. Rozłączyłem się i powiedziałem do wszystkich: "Ciekawe czy się kapnie, ze na morzy nie ma zasięgu".

Tak wiec teraz gdy przeczytałem informację o porwanym statku wybuchłem śmiechem. Ale będzie miała Pokaż całość