Modli się Żyd przed ścianą płaczu głośno zawodząc:

- Daj mnie 100$, co to dla Ciebie 100$, a dla mnie to wszystko.... Dej mnie 100$...

I tak w kółko.

Nagle do zawodzącego podchodzi inny Żyd, wciska mu w rękę 100$ i mówi:

- Masz tu stówę i spierd!@#@!!! My tu się modlimy o poważne pieniądze....