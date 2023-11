Kogo to teraz obchodzi? Są 2 ofiary ukraińskiej rakiety, a my nie otrzymaliśmy od Ukraińców przeprosi za śmierć ludzi. Do tego rodziny czekają na jakąś formę zadośćuczynienia z strony ukraińskiej. To Ukraińcy nas chcieli wplątać w konflikt. Zamiast od razu się przyznać to przecież oni zapierali się, że to nie ich rakieta.