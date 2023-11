Czyta się te wywody Krystyny jak wysrywy ruskich troli pod tekstami na bankier.pl. To odnośnie treści. A co do fleksji i stylistyki, jest ona jak u 7-latka, albo 60-letniej Grażyny której ktoś rok temu pokazał fora internetowe. I tak stuka w nie jednym palcem... Piszę właśnie o bankier.pl, dlatego, że choć to zacne medium, to tam te osobniki nie są w ogóle kasowane i wydalają praktycznie to co chcą. Tutaj sytuacja trochę Pokaż całość