Tam nie ma złotego środka.

Z jednej strony Żydzi zasługują na swój kraj. Z drugiej Palestyńczycy też gdzieś żyć muszą. A historycznie to oba narody mają jakieś prawa do tej ziemi. Z jednej strony jakoś Hamas wykończyć muszą, z drugiej giną głównie cywile.

Z jednej strony faktycznie w 2005 Izrael wycofał się z Gazy a w podziękowaniu Palestyńczycy do władzy dopuścili Hamas czyli terrorystów ale z drugiej strony to co rząd Izraela Pokaż całość