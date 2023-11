bardzo dobry pomysł a film w powiązanych to bzdura

obecnie przy wyrównanych wynikach mam ogromne wątpliwości co do rzetelności wyborów, ułamek procenta może zadecydować kto będzie następnym prezydentem, argument o anonimowości to też bzdura, nie wstydzę się swojego wyboru, moje konta i dane bankowe są wystarczająco anonimowe

pracujemy zdalnie, wszystko robimy elektronicznie a chodzimy skreślać kartki