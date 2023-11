To, że chciał niby ominąć kolejki to jedno. Ale pamiętajmy, że Komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk na paszporcie dyplomatycznym sobie wwiózł prawdziwy granatnik z Ukrainy do Polski.



Facet równie dobrze, mógł przewozić dragi na tym paszporcie, gdyż zwykle przy paszporcie dyplomatycznym kontrola jest bardzo "kurtuazyjna" i nikt nie wdaje się w szczegółowe przeszukanie. A, że pracował w Agencji związanej z Badaniami Medycznymi, to tam #!$%@? go wie co przewoził ¯\(ツ)/¯