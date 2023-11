Pokaż całość

Jeśli jeszcze ktoś myśli, że w UE nie mamy do czynienia z gaszeniem niepokornych (a więc brakiem praworządności) to nie mam pytań.Wiecie gdzie wolność słowa jest naprawdę zapisana w prawie? W USA.Jeśli chcecie wolności słowa, to niestety trzeba pozwolić na wolność słowa również dla komunistów czy faszystów. Inaczej zawsze znajdzie się bat pod który będzie można również was podciągnąć.Dodatkowo jest to doskonały przykład dlaczego obywatele powinni naciskać na