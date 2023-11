Oto Łukasz Litewka, nowy poseł Lewicy. Do Sejmu pomogły mu wejść bannery z pieskami. Co więcej, gdyby brać dosłownie pod uwagę jego słowa na temat przepisów , to aborcja byłaby jeszcze bardziej ograniczona: wyłącznie do 12. tygodnia i tylko w przypadku ograniczenia zdrowia i życia.