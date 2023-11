to był cel izraela zanim oficjalnie ta wojna wybuchła, taki był scenariusz izraela i ten scenariusz pkt po pkp izrael realizuje i zrealizuje , bo o to chodzi izraelowi aby juz nikt im nic nie zarzucał w sprawie tworzenia osiedli żydowskich na terenach palestyńskich, do końcowego zrealizowania tego planu pozostaje wysiedlenie i ....zasiedlenie.

c.b.d.u.