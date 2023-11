Uważam kościół katolicki za zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze pedofilskim ale ten artykuł jest z dupy.

Dopóki to są prywatne pieniądze tej organizacji to emerytowany biskup może i milion miesięcznie emerytury dostawać, jeżdzić bentleyem i mieć tysiąc służących.



Oburzamy się (słusznie) że kościół zagląda nam do łóżka, nie bądzmy tacy sami i nie zaglądajmy kościołowi do portfela.