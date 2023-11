Poza tym mają pretensje jak kończy współpracę, na Twitterze czy insta, nie czeka na oficjalne zakończenie umow, na oddanie udziałów itp.

No stano słabo wyglada.

A co do zapowiedzi że będzie nowy udziałowiec to moja predykcją, niestety, ale będzie warga. No może i jest irytujący ale jednak pasuje do tych młodych szczawikow którzy prowadza poranki. Mogę go nie lubić ale widać co się kroi.