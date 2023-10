Ja nie wiem... że my tak podchodzimy do tego jak do informacji o deszczu w zeszły wtorek.

Ten kraj upadł i ja szczerze wątpię, że ktoś go zdoła odbudować.

Świadomość społeczeństwa zanika, olbrzymie grabieże stają się codziennością prasową, o której zapominamy po dwóch dniach bo wychodzi kolejny wał tych świn z PiSu. Przykre...