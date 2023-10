Jakoś to nie wzbudza we mnie współczucia, chociaż powinno. Wzbudza na pewno kiedy myślę o indywidualnej ofiarze, jej rodzinie, może dzieciach, ale przypominam sobie historie z lat 1948, kiedy DOKŁADNIE to samo robili żydzi. DOKŁADNIE to samo. Że zacytuję z wywiadu z ówczesnymi żołnierzami (filmik mam, gdyby ktoś chciał źródło( "- Ile osób pan zabił? - Nie wiem (hehehe). Mieliśmy przydział na 300 naboi. Po prostu szedłem i strzelałem do wszystkich (hehe)" Pokaż całość