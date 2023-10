Takie słowa od kogoś kto sam posiada wykształcenie to czysty elitryzm. Lewica prawie cały czas wyciaga koncept inteligencji, żeby pokazać, że ona jest ta światła i inteligentna. A tak naprawde gdyby lewica była taka inteligentna, a wyborcy Pisu tacy głupi to Lewica powinna przekabacić wyborców Pisu do głosowania na Pis po pierwszej kadencji bo głupimi ludzmi łatwo manipulować.

To, że nie udało się to lewicy nawet po 8 latach świadczy, że albo Pokaż całość