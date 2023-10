To w ogóle ciekawostka, że w Polsce lewactwo jest jakieś dziwne, bo generalnie zachodnia lewica jest po stronie palestyńskiej. To pewnie po części wynika z tego, że władzę w Izraelu sprawuje obecnie (przynajmniej w ich przekonaniu) prawica plus walka o muzułmański elektorat. U nas to Izrael wciąż ma silniejszą kartę ;)