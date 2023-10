Co to za głupi postulat, żeby finansować sektę nie z budżetu miasta tylko z centralnego? Przecież to te same pieniądze ukradzione podatnikom na sektę watykańską.



Ich powinno się już dawno oddzielić od jakichkolwiek publicznych pieniędzy i budynków oraz instytucji, a jak rodzice głupi i wierzą w mitologię to niech sami zaprowadzają swoje dzieci do gniazda krzywdzicieli dzieci, a potem zapłacą za utrzymanie, sprzątanie i ogrzanie siedziby sekty.