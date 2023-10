A jak już jesteśmy przy geniuszu Herberta to dodam



Przesłanie Pana Cogito



Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę



idź wyprostowany wsród tych co na kolanach

wsród odwroconych plecami i obalonych w proch



ocalałeś nie po to aby życ

masz mało czasu trzeba dac świadectwo



bądź odwazny gdy rozum zawodzi bądź odważny

w ostatecznym rachunku jedynie to sie liczy



a Gniew twój bezsilny niech będzie