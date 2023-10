ukraińcy mają zakaz atakowania zagranicznymi rakietami celów w rosji w jej ogólnie uznawanych granicach. zaatakowali swój własny ukradziony teren i to skutecznie a na to zgodę mają. a że amerykańskimi rakietami? ruskie też irańskie drony kupują, bo lepszej technologii nikt barbarzyńcom nie przekaże. programatory z pralek nawet w sondach kosmicznych im zawodzą

...a tak na marginesie to naprawdę musiało zaboleć. szczególnie te skasowane aligatory( ʘ ‿ ʘ )