Najfajniejsze jest to że coraz mniej korwinistów jest w Konfederacji

pięknie zostali rozegrani przez Braunairzy i narodowców, ktorzy mają gdzieś wolny rynek a sami by mieli po 1,5 i 2,5% poparcia



wspięli się na garbie korwinistow do sejmu, sukcesywnie przejmując tę partyjkę ale jak widzę na wykopie, betonowym kucom to odpowiada



Konfederaci:



NN:

B. Foltyn

P. Wipler (pisowiec były)

S. Mentzen

K. Berkowicz

B. Pejo

R. Wilk

S. Tyszka (kukizowiec)



RN:

