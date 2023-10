Też czuję ten zapach palonej gumy, gdy do Obajtka dobiorą się chłopaki na celi. Facet miał już skierowany akt oskarżenia do sądu za łapówkarstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To dla tego pisowskiego gangusa zmieniono prawo, aby prokuratura mogła wycofać akt oskarżenia, który już poszedł do sądu.