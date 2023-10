Mi też jest szkoda Palestyńczyków, bo oberwą w skali 1:10 + zrujnują ich do reszty, ale to jednak Hamas wjechał do Izraela pierwszy i teraz Hamas musi zostać zniszczony. Co by nie mówić, to jednak Hamas nie staje do walki w polu tylko się kitra po bunkrach, tunelach i między ludźmi. Hamas sprowadził to na swoich obywateli i będzie miał na sumieniu każdego martwego palestyńczyka. Tak jest i już. Oczywiście Izrael się Pokaż całość