Czy na prawdę w Polsce nie ma ani jednego eksperta, który zajął by się problemem i postawił konkretną diagnozę, co jest nie tak w PZPN? To jest ewidentnie problem w organizacji. Piłkarzy się wymienia, trenerów też, ale skoro coś się powtarza mimo to przez dziesięciolecia, to znaczy, że system jest wadliwy.