Dużo osób widzi co wyprawia Izrael i widzi że Hamas w zasadzie nie miał innego wyjścia niż wywołać konflikt. Też widzą co teraz Izrael robi z cywilami. I widzą żądania jakie stawiają które są niemożliwe bo to po prostu wymówka na wymordowanie jak największej ilości palestyńskich cywilów.



Można krytykować mordowanie cywilów przez Hamas. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale na 100% nie będę przymykał oczu na to co robi Izrael Palestyńczykom. Pokaż całość