Wczoraj Żołnierz Dziś Tata - pod takim pseudonimem ukrywał się w Internecie. Miał dostęp do ministra Przemysława Czarnka, do generała Dariusza Wrońskiego, do Anny Michalskiej ze Straży Granicznej. Za jego zrzutkę ręczyła Krystyna Pawłowicz. Był gościem Michała Rachonia czy Katarzyny Gójskiej.