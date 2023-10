Cała Strefa Gazy ma wymiary około 40x6 km. Jej cała powierzchnia jest mniejsza, niż powierzchnia m.st. Warszawy. Obecnie pogoda jest dobra, nie jest szczególnie gorąco. Strefa co do której Izrael zachęca do ewakuacji, ma wmiary około 17x6 km. Do przejścia na pieszo, z tobołkiem. Bardzo to niesprawiedliwe ale niestety - Palestyńczycy pozwolili Hamasowi rządzić, robić co robili, a teraz Palestyńczycy zbiorowo poniosą konsekwencje tych wyborów. IMO nie zostanie tam kamień na kamieniu.