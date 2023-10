Yepać pisowców, ale chyba nawet pis nie dojedzie obywateli tak jak sobie sami wmawiają albo nam się próbuje wmówić że jest w porównaniu do tego co zaserwuje "ta lepsza" opozycja ( 。 ◕ ‿ ‿ ◕ 。 ) To jak, Fitujemy do 55, podatek na autko, likwidacja gotówki, pełny lockdown, to jest życie człowieku ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )