Czyli zaproszą swoją publiczność, opłaconych klakierów i lokalnych działaczy partyjnych w charakterze "normalnej" widowni, zwykłych Polaków, aby buczeli na Tuska i pozostałych, a Morawieckiemu klaskali? I powiedzcie: czym to się różni od ustawianych debat u Sołowiowa czy Skabiejewej? No dobra, tam występują działacze opozycji fasadowej, ludzie wybrani przez Kreml do udawania dwugłosu i jakiejś tam polemiki, ale skąd pewność, że w ciągu kolejnych kilku lat TVP nie zrobi dokładnie tego samego?