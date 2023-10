na stówe wstydzi się też, tego, że jest biała. Ale z deklarowaniem tego musi jeszcze poczekać, a do wstydzenia się bycia polakiem ludzi już zdarzyli przyzwyczaić. A później płacz, że nacionalizm rośnie. A jeżeli już tak jej nacionalizm przeszkadza czy patriotyzm to mogła by przecież nie gadać tyle o byciu Polakiem. A tak marksizm i teoria krytyczna mocno weszły.



Jak by ktoś nie zauważył identyczna sytuacja jak z religią niby ateisci - Pokaż całość